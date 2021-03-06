اليوم السابع
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4 طلاب بجامعة كفر الشيخ يحصلون على المراكز الأولى فى مسابقة إبداع

السبت، 06 مارس 2021 12:14 ص
4 طلاب بجامعة كفر الشيخ يحصلون على المراكز الأولى فى مسابقة إبداع الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، إن 4 طلاب حصلوا على عدد من المراكز المتقدمة لمشاركتهم الفاعلة بمسابقة إبداع، فحصلت الطالبة شيماء إبراهيم، على المركز الأول بالمسابقة العلمية، كما حصل الطالب أحمد أبو العينين، بالفرقة الرابعة على المركز الأول فى مجال الشعر وقد تم تصعيده للمشاركة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف عمارة، فى بيان له، كما حصلت الطالبة آمال عماد، بالفرقة الثالثة، على المركز الثالث فى مجال القصة القصيرة، كما حصلت الطالبة ريهام محمد السنكري، على المركز الثالث بالمسابقة العلمية، مقدماً التهنئة للطلاب على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى.

 

 

 


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