اليوم السابع
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يونيسكو: العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ

السبت، 06 مارس 2021 02:12 م
يونيسكو: العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ منظر عام لموقع أور الأثري القديم
أ ش أ

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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، اليوم السبت، أن العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ بـ"الصلاة الإبراهيمية في أرض (أور)".
 
وأضافت المنظمة - عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (السومرية) العراقية - "هذه هي أرض العراق تتربع على عرش التاريخ".. موضحة أن (أور) هو موقع أثري في جنوب العراق، وكان مركزا دينيا وسياسيا وحضريا رئيسيا، كما شهد أصل الكتابة والعمارة الأثرية.
 
وكان البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان قد وصل إلى مدينة (أور) الأثرية في محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم، للمشاركة في اجتماع بين الأديان، وكان في استقباله وفد حكومي رسمي وشيوخ عشائر وشخصيات دينية رفيعة عراقية.
 

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