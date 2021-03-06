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يضم 1800 قطعة أثرية.. 10 معلومات عن متحف الإسكندرية القومى (صور)

السبت، 06 مارس 2021 03:37 ص
يضم 1800 قطعة أثرية.. 10 معلومات عن متحف الإسكندرية القومى (صور) متحف الإسكندرية القومى
الإسكندرية جاكلين منير

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يعد متحف الإسكندرية القومى، أحد أهم متاحف الإسكندرية، فهو ذاكرة التنوع التى ميزت تاريخ هذه المدينة التى احتفظت بملمح يميز كل حقبة فى تاريخها، وهو أحد التحف المعمارية الفريدة.

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن متحف الإسكندرية القومى:

1- كان مبنى المتحف في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا الذي شيد هذا القصر على الطراز المعماري الإيطالي.

2- ظل مقيماً به حتى عام 1954م، ثم اشترته القنصلية الأمريكية.

3- في عام 1996م اشتراه المجلس الأعلى للآثار، وعمل على ترميمه إلى أن جرى افتتاحه كمتحف في سبتمبر2003م.

4- يقع متحف الإسكندرية القومي في قلب مدينة الإسكندرية، ويصنف بأنه من المتاحف الإقليمية.

5- يتكون من ثلاثة طوابق، تعرض بها مجموعة متميزة من القطع الأثرية.

6- يضم المتحف أكثر من 1800 قطعة أثرية تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية؛ بدايةً من عصر الدولة القديمة وانتهاءً بالعصر الحديث.

7- يتميز المتحف بعرضه مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

8- أعلن متحف الإسكندرية القومي فتح أبوابه لاستقبال الزوار من جديد يوم 27 يونيو 2020، بعد فترة الإغلاق بسبب أزمة جائحة كورونا ومازال يعمل بصورة منتظمة حتى الآن.

9- مواعيد العمل الرسمية للمتحف بدءًا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

10- يسمح لعدد محدود فقط من الزوار بالتواجد داخل المتحف في الوقت نفسه، وذلك حفاظًا على التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 

المبنى فيلا أثرية
المبنى فيلا أثرية

 

المتحف القومى
متحف الإسكندرية القومى
 
جانب من معروضات المتحف القومى
جانب من معروضات المتحف القومى بالإسكندرية
 
مبنى المتحف القومى
مبنى متحف الإسكندرية القومى

 

متحف الاسكندرية القومى
متحف الإسكندرية القومى

الاسكندرية

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