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"ياللى أنت واقف على الحدود" بصوت المنشدة حورية برعى صاحبة الحنجرة الذهبية.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 03:00 ص
"ياللى أنت واقف على الحدود" بصوت المنشدة حورية برعى صاحبة الحنجرة الذهبية.. فيديو حورية السيد إبراهيم البرعى الطالبة بالفرقة الأولى
الشرقية- فتحية الديب

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"حورية برعى" 18 سنة، بنت قرية طحلة بردين، بمحافظة الشرقية، موهبة صاعدة في عالم الإنشاد الدينى، وغنت بصوتها الشجى أغنية" "ياللى أنت واقف ع الحدود فى وفى غرب البلد"، اهداء إلى الدولة المصرية، من كلمات الشاعر سيد فهيم، والحان أشرف عامر.

وقالت حورية السيد إبراهيم البرعى، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية، لـ"اليوم السابع"، إنها تحفظ القرآن الكريم وترتله وترتب على عشقها للإنشاد الدينى منذ طفولتها، حيث تعمل والدتها محفظة للقرآن الكريم، ولديها كُتاب مرخص من الأزهر الشريف، حيث لاحظت والدتها عليها سرعة الحفظ لآيات وسور القرآن الكريم، وكذلك الأناشيد الدينية منذ عمر 4 سنوات، وتفوقها على أقرانها فى الكُتاب.

وأشارت حورية، إلى أنها خلال مراحل الدراسة شاركت في العديد من الحفلات والمناسبات الدينية، وكذلك في أحد موتمرات المجلس القومي للمرأة، وحاليا تعكف على تسجيل الأناشيد الدينية الخاصة بها.

ومن كلمات أغنية "ياللى أنت واقف ع الحدود فى سينا وف غرب البلد، قلبى معاك يابن الحلال أفرم ودربك ياولد، صوب سلاحك مدفعك ربك معاك ومأيدك، فى سبيله جاهد أوباش خوارج جم ارضنا او عندنا، أرضي دى عرضي ووطني دينى نفديه بروحنا ودمنا، قالها الحبيب سيدنا النبى وزوج ماريا أم الولد، كلاب جهنم دول بغاه صدقت يا بن المطلب".

 


حورية برعى

صاحبة الحنجرة الذهبية

محافظة الشرقية

قرية طحلة بردين

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