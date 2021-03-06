وكيل أزهر بورسعيد: 564 طالبا بالصف الثانى الإعدادى أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية

بورسعيد محمد فرج

أكد الشيخ وسيم متولى خليل، وكيل المنطقة الأزهرية ببورسعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى أنهوا اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى وعددهم 247 طالبا وطالبة أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة الإنجليزية وعلم النفس بينما أدى 158 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى القسم العلمى امتحان الفيزياء والأحياء والكيمياء.

وتابع وكيل المنطقة الأزهرية، أن هناك خطة احترازية ووقائية تتضمن تقليل عدد أيام الامتحان بالنسبة للطلبة ولا تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام لكل مرحلة لمنع التزاحم أو التعرض للعدوى بفيروس كورونا فضلاً عن التعقيم الشخصى وارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عن طريق الكواشف الحرارية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.