وصايا مرورية مهمة لتلاشى الحوادث أثناء السير فى الطقس السيئ

أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، باتباع مجموعة من الإرشادات العامة، أثناء قيادة السيارات فى الشبورة المائية والأحوال الجوية السيئة بشكل عام.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الحوال الجوية فى هذه الأيام.



وشملت نصائح المرور للوقاية من الحوادث ما يلى:

- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- فتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء داخلها.

- سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- مضاعفة مسافة الأمان بينك السيارة التي أمامك.

- السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل سالما.

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.