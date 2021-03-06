اليوم السابع
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وزير الأوقاف يناقش اليوم رسالة ماجستير بعنوان "تنظيم النسل في ضوء الخطاب الدعوي المعاصر"

السبت، 06 مارس 2021 12:16 ص
وزير الأوقاف يناقش اليوم رسالة ماجستير بعنوان "تنظيم النسل في ضوء الخطاب الدعوي المعاصر" وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

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يناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السعيد أحمد محمد الشيخ علي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، حول موضوع: "تنظيم النسل في ضوء الخطاب الفقهي والدعوي المعاصر".

وذكر بيان لوزارة الأوقاف أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تتكون من كل من: "الدكتور عبد الله مبروك النجار - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. (مشرفًا)، والدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. (مناقشًا)، والدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم - أستاذ الشريعة الإسلامية والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة. (مناقشًا)، والدكتور عطية مصطفى محمد - أستاذ الدعوة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية (مشرفًا).


الأوقاف

رسالة ماجستير

تنظيم النسل

المعهد العالي للدراسات الإسلامية

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