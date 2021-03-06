هدايا "ثمينة وفخمة" إلى بابا الفاتيكان خلال زيارته إلى العراق.. صور

كتب محمد جمال

نشرت شبكة السومرية نيوز صوراً لهدايا ثمينة قدمت إلى قداسة بابا الفاتيكان "فرنسيس" خلال زيارته التاريخية أمس الجمعة إلى بغداد، وأهدى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم النحات العراقى الرائد، محمد غني حكمت، وأشرف "ياسر حكمت"، نجل النحات العراقى، محمد غنى حكمت، الذى توفى فى 2011، على إعداد المنحوتة التي تمثل المحطة السادسة من درب الصليب "فيرونيكا تمسح وجه يسوع"، بسرية تامة.

وبحسب "فرانس برس"، قال حكمت إن المنحوتة تمثل رمزا بالنسبة للعراق، لأن نحاتا عربيا مسلما صنع درب آلام السيد المسيح، وهى تمثل العراق كله، الذى لا تمييز فيه بين الطوائف، ويقبع خلف هذه التحفة المصغرة التي يقل حجمها أربع مرات عن المنحوتة الأصلية، التاريخ الكامل تقريبا للعراق الحديث.



هدايا لبابا الفاتيكان



هدايا للبابا فرنسيس