نيويورك تايمز: انشقاقات الديمقراطيين بالشيوخ تعكس صعوبة الحكم لصالح بايدن

كتبت رباب فتحى

اضطر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى خفض مدفوعات البطالة البالغة 400 دولار في الأسبوع في خطة التحفيز التي قدمها الرئيس الأمريكى، جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ، مما قدم تنازلاً رئيسياً لاسترضاء الديمقراطيين المعتدلين الحاسمين في حزبهم كانوا قد هددوا بالانشقاق وعرقلة أول مبادرة تشريعية رئيسية للإدارة الجديدة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مع وصول الحزمة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي ، وافق الديموقراطيون البارزون على التخلي عن محاولتهم لزيادة الاستحقاق الحالي البالغ 300 دولار في الأسبوع ، والانصياع لمطالب السناتور جو مانشين والمعتدلين الآخرين الذين أعربوا عن قلقهم من أن الفوائد السخية يمكن أن تمنع الناس من العودة إلى العمل وتعيق التعافي الاقتصادى. وكجزء من الاتفاقية ، اقترحوا جعل جزء كبير من إعانات البطالة للعام الماضي معفاة من الضرائب.

وظهرت الصفقة بعد أن أوقفت اعتراضات مانشين إجراءات التحفيز في مساراتها في الوقت الذي بدأت فيه الغرفة سلسلة طويلة من التصويتات على مجموعة من المقترحات لتغيير القانون. وقالت "نيويورك تايمز" إن قرار الديمقراطيين بتعديل الإجراء لاستيعاب الاعتراضات هو أحدث انعكاس لقوة مجموعة صغيرة من المعتدلين الذين يتمتعون بأصوات متأرجحة حاسمة ، وصعوبة الحكم في مجلس الشيوخ الذى يتساوى فيه أعضاء الديمقراطيين والجمهوريين 50 - 50 ، حيث لا يمكن للديمقراطيين تحمل خسارة صوت واحد، حتى مع صوات نائبة الرئيس كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة مجلس الشيوخ والصوت 51 للديمقراطيين.

وقالت جين ساكي ، المتحدثة باسم البيت الأبيض ، في بيان: "الرئيس يدعم اتفاق التسوية ، وهو ممتن لجميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين عملوا بجد للتوصل إلى هذه النتيجة".

وفي حين أن النتيجة مهدت الطريق أمام الأصوات لاستئناف حزمة التحفيز ، التي كانت في طريقها لتمريرها في وقت مبكر من يوم السبت ، إلا أنها كانت حلقة محرجة للقادة الديمقراطيين ، الذين كانوا يتنبأون بثقة بأن صفقة مساعدة العاطلين عن العمل السخية يسهل تمريرها - بمباركة بايدن – وأنها ستبقيهم موحدين وتسمح لهم بالمضي قدمًا ، ليتغلبون على جهود الجمهوريين لإخراج مشروع القانون عن المسار الصحيح.