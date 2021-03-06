نشوب حريق بمخزن تابع للإصلاح الزراعى بقرية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

نشب، منذ قليل، حريق في جرن لتخزين قش الأرز، تابع للإصلاح الزراعي بمنطقة الفاروقة بقرية أبو كساه التابعة لمركز أبشواي، وتعمل الحماية المدنية على إخماد النيران .

وأكد أهالي القرية، أن النيران امتدت لبعض البالات التابعة للأهالي في منازل مجاورة، وتوجهت 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من نقل عدد من بالات عفش الأرز من المنطقة بعيدا عن موقع الحريق، للحيلولة دون وصول النيران إليها، دون وقوع خسائر في الأرواح.



فى سياق أخر، كان لقى شخص يبلغ 90 عاما مصرعه، إثر نشوب حريق فى منزله المكون من غرفة واحدة، وذلك أثناء إشعاله النيران في بعض الأخشاب للتدفئة، ونقل الجثمان لمستشفي سنورس المركزى بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهور بمركز سنورس ووجود جثة لشخص، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من غرفة واحدة وكان صاحبه يشعل النيران ببعض الأخشاب بغرض التدفئة فأحرقت النيران منزله، وأصيب بحروق تسببت في وفاته، وتم نقل الجثة لمستشفي سنورس المركزى.