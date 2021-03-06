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نشر سيارات إغاثة مرورية للتعامل مع أى آثار سلبية محتملة للشبورة المائية

السبت، 06 مارس 2021 02:07 ص
نشر سيارات إغاثة مرورية للتعامل مع أى آثار سلبية محتملة للشبورة المائية شبورة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة مرورية للتعامل مع الآثار السلبية للشبورة المائية تماشيا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، فى الساعات الأخيرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.
 
وجهزت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، للتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.
 
وتتابع غرف العمليات مدى الرؤية بالطرق منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق بين المحافظات خاصة الطرق السريعة والصحراوية والمحاور.
 
وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على اتخاذ كافة الإجراءات، وتشغيل سيارات الإغاثة والتواجد المرورى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار  غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

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