اليوم السابع
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نائب الرئيس الإيرانى: رفع الحظر عن إيران هو سبيل التفاوض مع أمريكا

السبت، 06 مارس 2021 05:43 م
نائب الرئيس الإيرانى: رفع الحظر عن إيران هو سبيل التفاوض مع أمريكا إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيرانى
طهران /أ ش أ/

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أكد النائب الأول للرئيس الإيرانى إسحاق جهانجيري، اليوم السبت، أن رفع العقوبات عن إيران هو أهم مؤشر على تغيير واشنطن موقفها السياسى تجاه طهران، مشيرا إلى أن رفع "الحظر الجائر" عن إيران هو السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض.

وقال جهانجيرى فى تصريحات خلال اجتماع حكومى فى مدينة يزد وسط البلاد -وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- أن العقوبات الأمريكية جلبت ضغوطا على الشعب الإیرانى لكنها لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة للحكومة الأمريكية، ما يجعل هذا النهج "فاشل عملياً".

وأضاف أن المشاكل الناجمة عن العقوبات لم تنته بعد، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل هذه السياسة القاسية والمناهضة لحقوق الإنسان، محذرا من أن إيران ستظل فى حالة الحرب الاقتصادية حتى رفع العقوبات الأمريكية.

وأوضح جهانجيرى أن الأمريكيين حددوا الأجزاء الحيوية للاقتصاد الإيرانى واستهدفوا تلك القطاعات المؤثرة بالضغط الاقتصادي، مضيفا: "حتى أنهم ذكروا فى دراساتهم أنه ينبغى السماح باستيراد السلع الكمالية إلى إيران ومنع استيراد السلع الأساسية حتى يتورط الناس فى المشاكل الأساسية ما يدفعهم إلى النزول للشوارع".

 


الرئيس الإيراني

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أخبار ايران

رفع الحظر عن إيران

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