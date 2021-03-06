ولفتت المصادر إلى أن حملة المداهمات، التي تشنها ميليشيا (قسد) بشكل يومي، تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي، جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها.



وبحسب الوكالة، فقد اختطفت ميليشيا (قسد) أمس 12 شابا عند دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يعرف بـ"التجنيد الإجبارى" للقتال في صفوفها.