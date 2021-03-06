منسق حياة كريمة بالمنوفية: رئيس الوزراء وجه بإدخال الحرف اليدوية ضمن المبادرة

ماجد تمراز

أكد محمد ربيع منسق برنامج حياة كريمة في المنوفية، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنوفية كانت زيارة تاريخية، والهدف الرئيسي منها هو متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتفقد الأعمال في عدد من القرى التي يتم تنفيذ المبادرة بها، مشيرا إلى أنه تفقد معرض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وقرى محافظة المنوفية مشهورة عالميا فمنتجاتها كصناعة الحرير وبعض الصناعات اليدوية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "إعادة إحياء الصناعات الصغيرة، إحدى أهداف مبادرة حياة كريمة، ورئيس الوزراء تفقدها بنفسه، وأمر بإعادة إحياءها وإدخالها ضمن مبادرة حياة كريمة، فسجاد الحرير السجادة الواحدة قد يصل ثمنها 100 ألف و200 ألف جنيه ومركز أشمون يصدره للعالم، والرئيس السيسي وجه ببناء الإنسان وأهم النقاط الخاصة ببناء الإنسان، هو توفير عمل ومصدر رزق ملائم له".

وقال: "رئيس الوزراء تحدث اليوم في الاهتمام بالطرق بعد الانتهاء من إدخال الخدمات، وتفقد مركز الباجور وتفقد وحدة المعالجة الكبيرة، والترعة الكبيرة وأعمال تبطينها ضمن مشروع تبطين الترع، والمواطنين استقبلوه بالزغاريد وتحدثوا معه في بعض المشكلات التي تواجههم، وسجل عدد من الشكاوى ووجه بتنفيذها".