معارك عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين توقع 90 قتيلا في مأرب

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أفادت مصادر حكومية يمنية بأن معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب شمال البلاد أوقعت 90 قتيلا من الطرفين خلال 24 ساعة.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن "المعارك اندلعت على ست جبهات"، مشيرة إلى أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل إلى جانبها يبلغ 32 شخصا.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد شن غارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي قادمة من جبهة الكسارة في محافظة مأرب، ما أشعل حرائق على امتداد الطريق.



وكان الجيش اليمني قد أكد، أمس الجمعة، أن قواته ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة، لافتا إلى أن المنطقة باتت عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية، ووضعها مطمئن 100%.