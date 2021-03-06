اليوم السابع
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مصر والسودان.. رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم "إنفوجراف"

السبت، 06 مارس 2021 04:25 م
مصر والسودان.. رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم "إنفوجراف" رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى الأشقاء في السودان بالإنجاز التاريخى المتمثل فى توقيع اتفاق السلام الشامل الذى تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء السودان.
 
وأكد الرئيس السيسي للجانب السوداني، أن "مصر ستظل معكم قلباً وقالباً، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي".
 
وتوجه الرئيس السيسى، إلى العاصمة الخرطوم فى زيارة رسمية الي جمهورية السودان، حيث التقى مع القادة والمسئولين السودانيين.
 
الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم.
 
 
 
رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم
رسائل الرئيس السيسى من الخرطوم

 


الرئيس السيسى

الخرطوم

السودان

زيارة الرئيس السيسى للسودان

مجلس السيادة السودانى

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