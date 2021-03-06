اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من الطابق الثانى فى الدقهلية

السبت، 06 مارس 2021 03:04 م
مصرع شاب سقط من الطابق الثانى فى الدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شاب من ذوى الهمم بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه عقب سقوطه من سلم الدور الثانى بمنزله.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطه نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول المدعو محمد ذ 23 سنة، ومقيم قرية درين مركز نبروه، مصابا بكسر في الفقرات القطنية، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد علي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وسؤال والده 60 سنة عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأن نجلهم يعاني من الرعاش، وأثناء النزول من على سلم المنزل بالطابق الثانى، انزلقت قدمه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته، ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليه وتم تحرير المحضر رقم 1023 إداري مركز نبروه لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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