مستشفى العريش العام تستقبل فريقا طبيا من معهد القلب

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى العريش العام، اليوم السبت، فريقا من معهد القلب بالقاهرة فى إطار بروتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب .

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن الفريق يضم كلا من الدكتور سعيد مرجان، استشارى قلب، والدكتور محمد السيد نوار اخصائى قلب.

كما يضم محمد ناصر بدر فنى أشعة، ومحمد منير اخصائى تمريض، ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء الفحص والعمليات لمرضى القلب مجانا ابتداء من اليوم السبت حتى الخميس القادم .

وسبق وأعلن المستشفى وصول 12 أستاذا ومدرسا ومدرس مساعد من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

والأطباء هم دفعة يتوالى وصولها أسبوعيا وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ومقرر أن يتواصل تقديمهم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى .