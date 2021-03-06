اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول عراقي: زيارة البابا لبلدة "قرقوش" ستعيد الأمل لعودة العائلات المسيحية مجددا

السبت، 06 مارس 2021 02:54 م
مسئول عراقي: زيارة البابا لبلدة "قرقوش" ستعيد الأمل لعودة العائلات المسيحية مجددا بابا الفاتيكان
أ ش أ

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أكد قائم مقام قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، عصام بهنام، أن زيارة البابا الفاتيكان إلى البلدة ستعيد الأمل في الحياة والعودة مجددا، بعد أن أجبرت عصابات "داعش" الإرهابية أكثر من 8 آلاف عائلة مسيحية على النزوح قسرا من أراضي سهل نينوى.
 
وأضاف بهنام، في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن المسيحيين في بلدة "قرقوش" يستعدون لاستقبال بابا الفاتيكان الذي سيؤدي صلاة التبشير الملائكي في كنيسة الطاهرة الكبرى هناك، وسيلتقي الأهالي في تلك البلدة، التي تعد من أقدم المناطق المسيحية وأعرقها في الشرق الأوسط.
 
وتستعد بلدة "قرقوش" في قضاء الحمدانية ضمن سهل نينوى لاستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس يوم غد الأحد.
 

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