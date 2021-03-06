مركز الجهاز الهضمى بدمياط يستقبل 50 موطنا لتلقى لقاح فيروس كورونا

وأكد الدكتور كمال سلامة مدير مركز الجهاز الهضمى لـ"اليوم السابع"، أن العمل يسير بشكل منتظم، وتم استقبال المواطنين، ومساعدتهم على تلقى اللقاح.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عن انطلاق حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط الخميس الماضى.

وأوضحت المحافظ، أنه تم تطعيم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، حيث تم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد اخذ اللقاح، كما نوهت "الدكتورة منال عوض" الى أن عملية تلقى اللقاح للفئات المستحقة والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى، مؤكدة أن الدولة حريصة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وذلك حفاظاً علي سلامتهم..

من ناحية أخرى دعت مديرية الشئون الصحية المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، و للإستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أن مركز القلب والجهاز الهضمي يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً.