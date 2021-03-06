محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور قيادات المحافظة، وعدد من رجال الاتصالات فى مصر.

تشمل الزيارة عرض تقديمى لاستعراض محور مذكرة التفاهم والخطة المستقبلية لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ، وتوقيع برتوكول بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ فى إطار تمكين المرأة ودعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب وإتاحة ثقافة التعلم الإلكترونى وبناء المجتمعات المعرفية، كما سيسلم الشهادات للدفعة الأولى من مبادرة "قدوتك"، وسيعقد لقاء بمستفيدى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبناء محافظة كفر الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تفقد المحافظ والوزير منظومة المراقبة لغرفة الأزمات.

ومن المقرر أن يتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات سنترال كفر الشيخ، ويفتتحان مركز الخدمات البريدية بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي،و يتفقدان مدرسة التربية الفكرية، ومبنى الدراسات الوطنية ،ويفتتحان أعمال تطوير مركز الخدمات البريدية "مكتب الزواوي"، ومتحف كفر الشيخ.