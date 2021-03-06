محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان متحف كفر الشيخ القومى

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ القومي، واستمعوا لشرح الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف،عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتماثيل وأواني وعملات متعددة لعصور قديمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي،السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور ،مدير المعهد القومي للإتصالات، والدكتورة هبة صالح ،رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ،واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، ومحمد حنفي ،مستشار الوزير للإعلام .

وأعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية تعود لعصور متعددة، وهنأ أهالي المحافظة بالمشروعات القومي العملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدرسة كفر الشيخ الفكرية،ومعمل التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وتابعا أداء الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على أجهزة الكمبيوتر



ادوات اثرية بمتحف كفر الشيخ



بعض الاثار بمتحف كفر الشيخ



جانب من زيارة المحافظ والوزير للمتحف