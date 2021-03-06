محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحى بهضبة أم السيد بشرم الشيخ

شرم الشيخ – ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الجمعة، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، خلال جولة ليلية أعمال الإنارة وأعمال الرخام والجرانيت والانترلوك بالممشى السياحى بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ الذى يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت.

وذلك فى إطار التطوير الشامل لهضبة أم السيد بشرم الشيخ لإضافة مقصد سياحى ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.

وتفقد المحافظ طريق نادى الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 مترا، والذى تم الانتهاء من الإنارة وأعمال الرصف والتخطيط، وجارى الانتهاء من أعمال المظلات والمقاعد وإنشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتى شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.

وتشمل الأعمال كفاءة والتوسعة والتجميل، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.



الطريق



الممشى السياحى بهضبة أم السيد بشرم الشيخ (2)



الممشى السياحى بهضبة أم السيد بشرم الشيخ



محافظ جنوب سيناء يتفقد الممشى السياحى بهضبة أم السيد (2)