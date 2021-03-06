اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية تعليقا على إزالة اشغالات الشواطئ: 70% من البحر لا يراه المواطن

السبت، 06 مارس 2021 01:02 ص
محافظ الإسكندرية تعليقا على إزالة اشغالات الشواطئ: 70% من البحر لا يراه المواطن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
ماجد تمراز

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن 70% من البحر لا يراه الناس في شوارع الإسكندرية، وقررنا إزالة كل ما يحجب رؤية البحر، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات كبيرة، وقال: "70% من البحر الآن مرئي، وأزلنا كل ما قدرنا عليه من كافيهات انتهت تعاقداتها مع المحافظة، الشهر الماضي أزلنا 4 حواجز للرؤية وناديين من الأندية الكبرى كان لديهم برجولات تحجب البحر وتم إزالتهما".

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "الناس كانت سعيدة وبمجرد ما تمت الإزالة أبدوا إعجابهم بالخطوة، والمحافظة وفرت شاطئ بطول 700 متر في منطقة سيدي بشر، يمكن للمواطن الدخول بالبطاقة الشخصية والدخول سيكون بدون أي مقابل مادي".


الإسكندرية

محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

الشواطئ

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