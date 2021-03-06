محافظ أسوان: 71 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح فى مخالفات البناء

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى اليوم إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه.

وناشد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى ، وهو الذي يتطلب ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقاً لحجم الطلبات المقدمة.

وأوضح اللواء عطية، بأنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذاً لتوجهيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، موضحاً بأنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40 % خلال شهر مارس وذلك بدلاً من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25 % إلى 35 % خلال الفترة الماضية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار .