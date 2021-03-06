اليوم السابع
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محافظ أسوان: بدء تنفيذ 47 مشروعاً ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.. صور

السبت، 06 مارس 2021 02:30 م
محافظ أسوان: بدء تنفيذ 47 مشروعاً ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.. صور جانب من تنفيذ المشروعات
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى.

أعمدة الإنارة
أعمدة الإنارة

وكشف محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، عن انطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو حيث قام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح 12 مشروع لتحسين مياه الشرب ، وهو الذى توازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بتسليم المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 10 قرى، كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

جانب من تنفيذ المشروعات
جانب من تنفيذ المشروعات

وأوضح اللواء عطية، بأن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس ، بجانب مشروعات الإحلال الكلى و التوسيع والتطوير و إضافة الأسوار لـ ١٤ مدرسة ، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة.

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تباعاً طرح باقى المشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى ، وهو الذى يتواكب مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياه كريمة بإجمالى 83 مشروع وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه.

مشروعات تطوير القرى
مشروعات تطوير القرى

وأشاد، بالدعم والجهود المبذولة من شركاء التنمية المستدامة وهما مؤسسة حياه كريمة ومؤسسة صناع الخير وخاصة دورهم البناء والملموس سواء في رفع كفاءة المنازل أو مبادرة التصالح حياه أو التدخلات الاجتماعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات العينية .

 

 


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