محافظة الإسكندرية تسترد 13 ألف متر من أراضي أملاك الدولة بمنطقة مينا البصل

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة إسترداد كل شبر من الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وفرض هيبة الدولة، مشدا على شن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأشار محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ كلف اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة تنفيذ قرارات استرداد أراضي أملاك الدولة و التنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع الجهات التنفيذية لما تقوم به من مجهودات لاسترداد أراضي الدولة.

وبناء على تكليفات المحافظ، شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة؛ جاء ذلك بحضور مساعد مدير الأمن وحكمدار غرب ومساعد الحكمدار ورئيس مباحث مينا البصل، وذلك تنفيذا للقرار رقم 47 لسنه 2020 والصادر من وزير قطاع الأعمال بإزالة التعديات واسترداد قطعه الأرض الكائنة بناصيه شارع 218 ، 216 ، 210 بالقباري بمنطقة مينا البصل، يذكر أن؛ مساحه الأرض المستردة تبلغ 13712 متر مربع، والتي كان معتدي عليها منذ عام 2019 وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير.