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متحدث الرئاسة: تنسيق وتفاهم كبير بين مصر والسودان بقضية سد النهضة

السبت، 06 مارس 2021 08:06 م
متحدث الرئاسة: تنسيق وتفاهم كبير بين مصر والسودان بقضية سد النهضة السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
إبراهيم حسان

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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السودان دولة شقيقة للدولة المصرية عبر امتداد التاريخ، ودائما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد مصر ممدودة للسودان بالدعم والتعاون والبناء والخير من أجل الشعبين.

 

أضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن سد النهضة الإثيوبى كان قاسم مشترك في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسودان، متابعا بالقول: "المرحلة الحالية تشهد تنسيق وثيق جدا وتفاهم كبير ومتنامي في الموقفين المصرى والسوداني تجاه هذه القضية الحساسة جدا".

 

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك مقترح من الأشقاء في السودان بتشكيل مجموعة رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقى، وهي الأركان الفاعلة على المستوى الدولى والإقليمي للوصول إلى حل لهذه القضية في إطار قانونى ملزم في الشهور المقبلة خاصة مع اقتراب الملء الثاني وبداية موسم الفيضان في يوليو المقبل، مردفا: "سد النهضة كان يأخذ جانب كبير من المباحثات وهناك تنسيق بدرجات عالية غير مسبوقة بين مصر والسودان في هذا الإطار وتطابق في المواقف، لصالح مصر والسودان ولصالح التنمية في إثيوبيا".


السفير بسام راضى

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

سد النهضة

اثيوبيا

السودان

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