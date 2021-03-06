ماليزيا تسجل 1680 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

كوالالمبور /أ ش أ/

قال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف هشام - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إن عدد الحالات المُسجل اليوم يمثل انخفاضا ملحوظا من 2154 إصابة تم تسجيلها أمس.. مضيفا أن إجمالى الإصابات بلغ حتى اليوم 311 ألفا و777 شخصا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1166 حالة وفاة.

وتابع أن ماليزيا سجلت أيضا 2548 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 289 ألفا و452 شخصا، بينما مازال هناك 21 ألفا و159 مصابا يتلقون العلاج، بينهم 172 حالة حرجة من ضمنهم 84 مريضا يحتاجون إلى جهاز تنفس اصطناعي.