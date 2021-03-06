لبنان تسجل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب وكالات

سجّلت لبنان 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 390053 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان، أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304191، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4761 وفاة بعد تسجيل 52 وفاة.