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خالد صلاح
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لبنان تسجل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 06 مارس 2021 12:00 ص
لبنان تسجل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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سجّلت لبنان 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 390053 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان، أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304191، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4761 وفاة بعد تسجيل 52 وفاة.

 


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