كل ما تريد معرفته عن تشغيل وتطوير مصانع كيما بأسوان

كتب عبد الحليم سالم

نجحت الحكومة في الانتهاء من تطوير وتحديث مصانع شركة الصناعات الكيماوية كيما بأسوان من خلال إنشاء مصنع جديد تكلف نحو 11.6 مليار جنيه ، وهو مصنع متخصص في إنتاج الأسمدة من الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء، إلا أن المصنع الجديد تعرض لعطل في 14 سبتمبر 2020 أدى الى توقفه حتى نهاية فبراير الماضى، حيث تم إعادة تشغيله .

ما سبب تأخير تنفيذ مشروع كيما 2؟

بدأ المشروع منذ سنوت طويلة، وكان من المنتظر الحصول على تمويل له إلا أن ثورة 25 يناير 2011 حالت دون ذلك، مما أخر المشروع ؟

ما النتائج التي ترتبت على ذلك؟

تأخير التنفيذ أدى الى مقاضاة شركة تكنومنت الإيطالية المنفذة للحكومة ثم تم التوصل لحصولها على تعويض قدره 76 مليون دولار ووالت بعدها استكمال المشروع الذى تم تسليمه العام الماضى.

ما الغرض من إنشاء المشروع الجديد وما حجم طاقته الانتاجية؟

يهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتدصير للخارج، التوافق مع الاشتراطات البيئية، وتنمية الصعيد، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

ومصنع "كيما 2" مخصص لإنتاج الأسمدة، ويعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.. وقد بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.

ما أسباب العطل الذى أدى لتوقف المصنع في سبتمبر 2020؟

فى 14سبتمبر 2020، أعلنت شركة كيما عن توقف ضاغط ثانى أكسيد الكربون المغذى لمصنع اليوريا عن العمل، مما عطل كافة العمليات التشغيلية فى مصنع اليوريا، وخسرت الشركة نحو 1.5مليار جنيه العام المالى الماضى نتيجة الأعطال.

ومن يتحمل تكلفة الإصلاح وخسائر شركة كيما ؟

تتحمل شركة تكنومنت الإيطالية تكلفة الإصلاح وقامت باستيراد الأجزاء من الخارج على نفقتها .. أما خسائر كيما فهناك خلاف بين الشركتي يدرس في لجنة فض المنازعات، ولاسيما أن المصنع ما يزال في فترة الضمان، وسوف يتم مد فترة الضمان خلال الفترة المقبلة بقدر مدة التوقف التي حدثت في المصنع.

مما يتكون مصنع كيما الجديد؟

يتكون من محطة فلترة وتخفيض الغاز الطبيعي، محطة معالجة المياه وذلك لإنتاج مياه للعمليات الصناعية المختلفة والمتمثلة في مياه التبريد، وحدة إنتاج النتروجين، محطة إنتاج الكهرباء بطاقة 27.2 ميجا وات لتلبية احتياجات المصنع من الكهرباء ذاتيا، ومصنع الأمونيا

ومصنع اليوريا بجانب وحدة التخزين والتعبئة: ويتم فيها تبريد المنتج النهائي وإرساله الى محطة التعبئة بطاقة 240 طن / ساعة، بالإضافة إلى المخزن الرئيسي بسعة 40 ألف طن.

ما أبرز مستجدات تطوير المصنع القديم لشركة كيما؟

جاري حاليا عقد اتفاق تسوية مع المقاول شركة تكنومونت الإيطالية، والاتفاق على استكمال المرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل مصنعًا جديدًا لحامض النيتريك ونترات النشادر بتكلفة تقديرية حوالي 250 مليون دولار .