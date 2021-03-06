فى شهر المرأة العالمى .. إزاى تحافظى على صحتك وتحميها من الشيخوخة المبكرة

نهير عبد النبى

شهر مارس هو شهر المرأة العالمى، حيث تتنوع فيه الاحتفالات، ما بين عيد الأم ويوم الفتاة واليوم العالمى للمرأة لذلك يقدم اليوم السابع نصائح للسيدات للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة، وفقًا لما ذكره موقعwebmd

نصائح للسيدات للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض

1- الحد من التوتر والقلق

التوتر والقلق المستمر من الأشياء التى تؤثر على الصحة وتزيد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة، لذلك ينصح السيدات بتجنب التوتر والقلق.

2: التوقف عن اتباع نظام غذائي خاطئ

الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على زيوت وسكريات عالية قد يؤثر على صحتك، فينصح باستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه.

3:الرياضة

مهما كان عمرك يجب عليكِ ممارسة التمارين الرياضة المناسبة لعمرك، فالرياضة من أهم النصائح التى يجب اتباعها لتعزيز صحة الجسم الجسدية والنفسية والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

4: اهتمي بالفحوصات

الاهتمام بإجراء الفحوصات الدورية على صحتك من الأمور الضرورية سواء فحوصات القلب والضغط أو السكر وهشاشة العظام.

5:الخصوبة

في حين أن العديد من النساء لا يواجهن مشكلة في الحمل في أواخر الثلاثينيات من العمر وحتى في أوائل الأربعينيات من العمر، فقد تبدأ خصوبة المرأة في الانخفاض في وقت مبكر يصل إلى 32 عامًا لذلك إذا كنت ترغب في إنجاب الأطفال، فتحدث إلى طبيبك حول الخيارات، مثل تجميد البويضات."

6:النوم بعدد ساعات كافية

النوم الصحى بعدد ساعات كافية من الامور الضرورية لكى تحافظى على صحتك وبشرتك وتحميها من التجاعيد والشيخوخة.

7:انقاص الوزن

السمنة من الأمراض الخطيرة التى تزيد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر لذلك يجب عليكِ إنقاص الوزن واتباع نظام غذائى صحى خال من الدهون والسكريات.

8:بشرتك

اهتمى بتناول الأطعمة الصحية وشرب المياه بشكل مستمر للحفاظ على بشرتك وحمايتها من التجاعيد والشيخوخة.