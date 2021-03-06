فض سرادقين للأفراح خلال حملات دورية بنطاق مركز الزقازيق

الشرقية – فريق المحافظات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، وأسفرت الحملة عن فض سرادقين للأفراح بقرية الغار وشارع التجنيد وتم تحرير محضر إثبات مخالفة الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات الدورية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس لمنع التجمعات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات المكبرة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أى حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وتنفيذاً لذلك قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية بإزالة فى المهد بقرية الخطارة عبارة عن حفر قواعد وصبة عادية ومسلحة على مساحة 162 م تقريبا وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن ورد الشيء لأصله وتسليم الموقع لمسئولي الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات ومدير الجمعية الزراعية بإزالة مبان بالطوب الدبش الأبيض بناحية الاخيوة على مساحة 175 مترا تقريبا.



جانب من الحملات لغلق قاعات الافراح