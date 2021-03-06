اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 04:38 م
خالد صلاح
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فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية..فيديو

السبت، 06 مارس 2021 03:15 م
فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية..فيديو فريق رعد

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عبر إعلان تشويقي جذاب، وبالتزامن مع الإعلان عن تشكيله الجديد وجهاره الفني، وأعلن فريق رعد للرياضة الالكتروني عن انطلاقه رسميا للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.

ويعد فريق "رعد" أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، وكان نادي المصرية للاتصالات أول نادي مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر. وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.

 


فريق رعد

فريق رعد للرياضة الالكتروني

الرياضة الإلكترونية

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