اليوم السابع
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فرنسا تعيد إجراءات الإغلاق شمال البلاد للسيطرة على كورونا

السبت، 06 مارس 2021 06:13 م
فرنسا تعيد إجراءات الإغلاق شمال البلاد للسيطرة على كورونا كورونا فى فرنسا
كتب رامى محيى الدين

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أعادت السلطات الفرنسية الإغلاق شمال البلاد للسيطرة على كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، يوم الخميس، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25279، مقارنة مع 25403 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3835595 حالة.

وأضافت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن السلطات الصحية رصدت 293 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 322 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 87835 متوفيا، بينهم 62862 في المستشفيات و24973 في دور المسنين.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

 


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