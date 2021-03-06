فرنسا تسجل 170 وفاة بكورونا وماليزيا تسجل 1680 إصابة

باريس /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، تسجيل 170 حالة وفاة و23 ألفا و306 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم تكثيف جهود تقديم اللقاحات المضادة للفيروس.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى فرنسا منذ بداية تفشى الوباء إلى 88 ألفا و444 حالة، بينما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و882 ألفا و408 إصابات.

يأتى ذلك بينما تكثف السلطات جهودها للتطعيم ضد الفيروس فى مختلف أنحاء فرنسا، وقال وزير الصحة أوليفييه فيران إنه منذ الأمس وحتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، حصل 220 ألف شخص على اللقاح، وهو أكثر من ضعف من حصلوا عليه السبت الماضي، ليصل إجمالى من حصلوا على جرعاتهم الأولى من القاح حتى اليوم 3 ملايين و581 ألفا و812 شخص.

كوالالمبور /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم السبت، تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليصبح إجمالى عدد الإصابات 311777 حالة.

وأوضح المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية- أن إجمالى عدد حالات الوفاة بلغ 1166 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

وأشار إلى أن عدد الحالات المتعافية بلغت 2548 حالة ليصبح الإجمالى 289452 حالة .