طلاب الثانى الإعدادى والأول الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الترم الأول

كتب لؤى على

يختتم طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى اليوم، السبت ، امتحانات الفصل الدراسى الأول ، ويمتحن الطلاب فى المواد الثقافية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الأدبى الامتحان بمادتى اللغة الإنجليزية وعلم النفس، فيما يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏.