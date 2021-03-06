اليوم السابع
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ضبط 45 قضية تموينية من بينها مخزن بداخله سلع مجهولة المصدر بسوهاج

السبت، 06 مارس 2021 11:04 ص
ضبط 45 قضية تموينية من بينها مخزن بداخله سلع مجهولة المصدر بسوهاج حملة تموينية-صورة أرشيفية
سوهاج _ محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بمحافظة سوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط صاحب مخزن حدايد وبويات، ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط " 824" قطعة حديد.

كما تم ضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 4 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وجـاري الإستمرار فـي القيـام بحملات مماثلة.


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