ضبط 388 زجاجة زيت مجهولة المصدر.. و1022 عبوة دواء بيطرى مخالف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات مفاجئة بمدينة الإبراهيمية والتي أسفرت عن ضبط 388 زجاجة زيت مجهولة المصدر، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه شن قطاع تموين شرق حملة على التجار التموينيين بمركز الإبراهيمية برئاسة إبراهيم دسوقى رئيس القطاع، وأسفرت الحملة عن الآتى: ضبط 316 زجاجة زيت طعام زنة الواحدة لتر والوزن الفعلى 750 لترا واستخدام علامات تجارية مقلده للغير مما يُعد غش تجارى وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وتحرير محضر برقم 260 جنح ا.د الإبراهيمية ضد صاحب مجمع للسلع الغذائية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية، وضبط 72 زجاجة زيت طعام واستخدام علامات تجارية مقلدة للغير مما يعد غشا تجاريا وتم التحفظ عليهم وتحرير المحضر رقم 259 جنح ا.د الإبراهيمية.

وضبط التاجر بناحية كفور نجم يقوم بتحصيل مبالغ بسعر أعلى من السعر الرسمى للسلع التموينية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 253جنح.ا.د.الإبراهيمية.

وتحرير محضر254 جنح ضد التاجر التموينى كفور نجم لاستمرار الغلق وعدم ممارسته للنشاط التموينى، محضر برقم 255جنح .ا.د الإبراهيمية ضد تاجرة تموينية بكفور نجم لعدم ممارستها للنشاط التموينى.

وتحرير محضر 3 محاضر ضد تجار تموينين عدم ممارستها للنشاط التموينى، ولاستمرار الغلق وعدم ممارستها للنشاط التموينى، ولعدم الإعلان عن المقررات التموينية وأسعارها.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلى وشرطة المسطحات وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر فبراير الماضى 2021م بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح بيان: أنه تم المرور على 16مركز بيع أدوية بيطرية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة وضـبط 1022 عبوة لـ (86 صنفا ) دواء بيطرى مخالف ( منتهى الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وتنفيذ قرار غلق إدارى لمعرض دواء بيطرى.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.