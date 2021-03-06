اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 18 مخبزا بسبب مخالفتها المواصفات وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة

السبت، 06 مارس 2021 01:44 م
ضبط 18 مخبزا بسبب مخالفتها المواصفات وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة مخبز -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 18 مخبزا بمركزى كفر الدوار وإيتاى البارود وذلك لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن، والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

كما تم ضبط 38 شيكارة دقيق مدعم داخل سيارة نقل بمركز إدكو وكذلك التحفظ على الكميات المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


مخابز البحيره

تهريب الدقيق

حملات تموينيه

محاضر تموينيه

خبز

محافظه البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 988 ألف جنيه من عمليات صرف وهمية بالقليوبية

السبت، 06 مارس 2021 01:07 م

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخابز المخالفة بسوق السمك فى دمياط

السبت، 06 مارس 2021 09:11 ص

ضبط 61 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

الجمعة، 05 مارس 2021 02:38 م

ضبط أصحاب مخابز استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

الجمعة، 05 مارس 2021 12:28 م

تعرف على مصير صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم

الجمعة، 05 مارس 2021 04:00 ص

تحرير 78 محضرا لمخالفات المخابز والمحلات والمنشآت التجارية فى بنى سويف

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة