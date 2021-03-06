ضبط 18 مخبزا بسبب مخالفتها المواصفات وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 18 مخبزا بمركزى كفر الدوار وإيتاى البارود وذلك لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن، والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

كما تم ضبط 38 شيكارة دقيق مدعم داخل سيارة نقل بمركز إدكو وكذلك التحفظ على الكميات المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.