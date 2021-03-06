ضبط 11 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من 11 ألف مخالفة دوائية، وتم تشميع صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص في الزقازيق.

وذكر بيان، أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية، تم خلالها ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص، بداخل إحدى المستشفيات الخاصة بالزقازيق، والذى يعد وجودها مخالفا للقانون، نظراً لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

وقام مفتشو الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بواقع 11275 (عبوة/وحدة/زجاجة/سرنجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة بدون فواتير، وبعضها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، والبعض الآخر لأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، بالإضافة إلى عينات طبية مجانية ممنوع بيعها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة جنح لسنة 2021، بمركز الشرطة بالزقازيق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك فى الحملة من مفتشى الصيدلة، والعلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.