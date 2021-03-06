ضبط شخصين تنمرا على معاق ذهنيا في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط شابين؛ لاتهامهما بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" التابعة لمركز أبو كبير.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير.

وأظهر الفيديو، شخصان يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيا، يُدعى "إبراهيم.ب"، من ملابسه.

وتبين أن الشابين الذين ظهرا في الفيديو، من القرية جرى ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.