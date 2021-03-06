ضبط شاب بث فيديو لتدافع وسقوط طلاب بجامعة أجنبية وادعى أنه في "المنصورة"

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله تدافع وسقوط الطلاب بإحدى الجامعات المصرية، بعد أن تم رصده وانتشاره على مواقع التواصل خلال ساعات قليلة. وكشفت التحريات، أن الفيديو المتداول فى أحد الدول الأجنبية، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بأن رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله تدافع عدد كبير من الطلاب بأحد الأدوار العلوية بإحدى الجامعات، ما أدى إلى كسر السور الحديدى وسقوطهم من الطابق الرابع أرضاً، وبالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو وتبين أنه طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو حدث داخل جامعة بإحدى الدول الأجنبية، وأنه قام بنشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.