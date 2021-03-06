شرطة دبى تفوز بجائزة تحدى المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

دبى /أ ش أ/

فازت القيادة العامة لشرطة دبى بجائزة تحدى المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة "التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام 2021"، وذلك عن مبادرات مجلس الشرطة النسائى لإسعاد المجتمع التى ساهمت فى تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها فى العمل الشرطى على صعيد العمل الأمنى وإسعاد المجتمع، وما حققه المجلس من إنجازات نوعية ساهمت فى تولى المرأة للعديد من المهام والعمل فى مختلف التخصصات العلمية على مستوى شرطة دبي.

وأكد القائد العام لشرطة دبى الفريق عبد الله خليفة المرى -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، حرص القيادة العامة لشرطة دبى على تحقيق التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين فى مختلف التخصصات الشرطية وذلك فى إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وتعتبر جائزة تحدى المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" من الجوائز التى يتم إطلاقها بشكل سنوى لتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة، والتى كان لها تأثير كبير فى 3 فئات هي: "الاقتصاد الدائري"، و"التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين" وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، حيث يتم اختيار المشاريع المرشحة ومقابلتها، ثم الإعلان عن الفائزين فى حفل تكريم خاص تُنظمه المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بشكل سنوي.