شاهد.. ملخص جولة رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية اليوم لتفقد مشروعات حياة كريمة

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ورافقه خلال الجولة عدد من الوزراء، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلي مؤسسة "حياة كريمة".
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، حرصه على متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الباجور، ومنها محطة مياه الشرب بالباجور.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.
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