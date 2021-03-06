سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا فى مواجهة أى تدخلات خارجية بشئونها

دمشق /أ ش أ/

أدانت سوريا الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ضد روسيا، وجددت تضامنها مع موسكو فيما تتخذه من اجراءات لمواجهة أى تدخل فى شؤونها.

وأكد مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت - أن الضغوط التى يمارسها الغرب عبر هذه الإجراءات فى محاولاته المستمرة لفرض سياساته على الدول الأخرى، لن تؤدى إلا إلى تصعيد التوتر وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وجدد المصدر تضامن سوريا مع روسيا فى مواجهة أى تدخل بشؤنها الداخلية، داعيا إلى الرفع الفورى لمثل هذه الإجراءات وإعادة الاعتبار للقانون الدولى حفاظاً على السلم والاستقرار فى العالم.