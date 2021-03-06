سقوط عاطلين خلال حملة أمنية بالقليوبية بحوزتهما كيلو هيروين وسلاح آلى

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المخدرات ضبط بحوزتهما كيلو هيروين وبندقية آلية وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بلاغا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، يفيد تلقيه إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بضبط عاطلين يقومان بترويج المخدرات.

وتم تشكيل حملة أمنية تمكنت من ضبطهما، وهما "م ع ع" 31 سنة، و"م س م" 30 سنة، عاطلين أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بناحية عرب الحصوة دائرة المركز، وبحوزتهما بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات من ذات العيار وسلاح نارى فرد خرطوش، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 900 جنيه وعدد 3 هواتف محمولة.