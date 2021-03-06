سقوط سائق بحوزته 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على سائق بحورته 900 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 900 لتر سولار مدعم، بحوزة سائق ومسئول عن محطة وقود في مدينة بدر، لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التى يعمل عليها كسائق، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثانى ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.