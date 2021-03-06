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سقوط سائق بحوزته 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في مدينة بدر

السبت، 06 مارس 2021 11:47 ص
سقوط سائق بحوزته 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في مدينة بدر سيارة محملة بالسولار-أرشيفيى
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على سائق بحورته 900 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 
 
تمكن رجال مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 900  لتر سولار مدعم، بحوزة سائق ومسئول عن محطة وقود في مدينة بدر، لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التى يعمل عليها كسائق، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثانى ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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