اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائق نقل طريق الكريمات: الحادث وقع دون قصد لانفجار الإطار الأمامى للسيارة

السبت، 06 مارس 2021 01:00 ص
سائق نقل طريق الكريمات: الحادث وقع دون قصد لانفجار الإطار الأمامى للسيارة حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات، أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها واصطدامها بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن (وفاة 18 شخصا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص").

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث اليوم

الكريمات

بني سويف

حادث الكريمات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:43 ص

تعرف على جهود قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:33 ص

الداخلية تحرر محاضر لـ 12 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:44 ص

النيابة تباشر التحقيق فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

السبت، 06 مارس 2021 12:49 ص

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - قنا

السبت، 06 مارس 2021 12:20 ص

التحفظ على السيارات المتسببة فى حادث "الصحراوى الشرقى" وعرضها على مهندس فنى

الجمعة، 05 مارس 2021 11:59 م

التحفظ على السائق المتسبب فى حادث الصحراوى الشرقى تمهيدا لسماع أقواله

الجمعة، 05 مارس 2021 11:15 م

النيابة تنتقل لموقع حادث الصحراوى الشرقى وتستعلم عن حالة المصابين

الجمعة، 05 مارس 2021 11:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة