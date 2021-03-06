زيت الخردل الأفضل لصحة قلبك.. غنى بالأوميجا 3 ويحمى من تصلب الشرايين

كتبت هند عادل

زيت الخردل أحد الزيوت المهمة والغنية للجسم، فهو من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) ، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك التي ثبت أنها تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ووجدت الدراسات السريرية أن زيت الخردل قد يكون الأفضل لقلبك.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now new فإن تركيبة زيت الخردل تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حيث يعد من أصح زيوت الطعام ويحتوي على كمية قليلة من الأحماض الدهنية المشبعة وكمية عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وهي مفيدة للصحة".

كما إن حمض ألفا لينولينيك الموجود في زيت الخردل يقلل من ميل الصفائح الدموية إلى الالتصاق والتراكم، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما وجدت العديد من الدراسات السريرية أن زيت الخردل قد يكون الأفضل لصحة القلب".

يحتوي زيت الخردل أيضًا على مركب كيميائي نباتي يُعرف باسم Allyl Isothiocyanate (AITC) الذي يوفر خصائص قوية مضادة للالتهابات، أظهرت دراسة نشرت في مجلة الطب الخلوي والجزيئي أنه يساعد في محاربة وتقليل الالتهاب في القولون والجهاز الهضمي.

كما أوضحت دراسة نشرت في المجلة الآسيوية للتغذية السريرية إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الخردل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل تراكم الدهون الحشوية وتحسين توازن الجلوكوز والدهون.

ويعتبر زيت الخردل خيارًا صحيًا لأنه لا يحتوي على دهون متحولة ولا يؤدي إلى إنتاج الجذور الحرة الضارة، قد يؤدي تناول الكثير من الدهون المتحولة إلى زيادة الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الحميد الصحي ويمكن أن يؤدي عدم التوازن هذا إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.